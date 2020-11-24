«Краснодар» дома проиграл испанской «Севилье» в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» дома проиграл испанской «Севилье» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

В первом тайме испанцы полностью переиграли своего соперника, но смогли забить лишь однажды. После перерыва «Краснодар» перехватил инициативу. На 55-й минуте игры Вандерсон смог сравнять счет.

Решающим стал гол, забитый «Севильей» в добавленное арбитром время.

После четырех сыгранных туров в активе «Краснодара» осталось одно очко. «Севилья», благодаря победе, набрала 10 очков.

«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 1:2 (0:1)

Голы:

0:1 — 4, Ракитич;

1:1 — 55, Вандерсон (Ольссон);

1:2 — 90, Мунир.