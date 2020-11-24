ООН рассматривает предложение Путина по бесплатной российской вакцине от COVID-19

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В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.

«Мы продолжаем вести обсуждение и рассматриваем это предложение», — цитирует «РИА Новости» официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Фото: minzdrav.gov.ru

Напомним, что, выступая в сентябре текущего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, Путин предложил бесплатно поставлять российскую вакцину от коронавируса для сотрудников международной организации.



Для граждан России вакцинация от COVID-19 «Спутником V» будет бесплатной и добровольной.



Татьяна Демина