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ООН рассматривает предложение Путина по бесплатной российской вакцине от COVID-19

21:17, 24.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ООН рассматривает предложение Путина по бесплатной российской вакцине от COVID-19
Фото: скриншот

В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.

«Мы продолжаем вести обсуждение и рассматриваем это предложение», — цитирует «РИА Новости» официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Фото: minzdrav.gov.ru

Напомним, что, выступая в сентябре текущего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, Путин предложил бесплатно поставлять российскую вакцину от коронавируса для сотрудников международной организации.

Для граждан России вакцинация от COVID-19 «Спутником V» будет бесплатной и добровольной.

Татьяна Демина
Общество
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