ООН рассматривает предложение Путина по бесплатной российской вакцине от COVID-19
В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают предложение президента России Владимира Путина по бесплатному предоставлению организации российской вакцины от коронавируса.
«Мы продолжаем вести обсуждение и рассматриваем это предложение», — цитирует «РИА Новости» официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Напомним, что, выступая в сентябре текущего года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, Путин предложил бесплатно поставлять российскую вакцину от коронавируса для сотрудников международной организации.
Для граждан России вакцинация от COVID-19 «Спутником V» будет бесплатной и добровольной.
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