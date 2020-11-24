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Вакцинация от коронавируса для россиян будет бесплатной

13:56, 24.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинация от коронавируса для россиян будет бесплатной
Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцинация от коронавируса для граждан России будет бесплатной. Об этом сообщается в аккаунте препарата в Twitter.

    «Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной для граждан России», — говорится в сообщении препарата в Twitter.

    Ранее сообщалось, что на 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи показала эффективность в 95%.

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
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