Вакцинация от коронавируса для россиян будет бесплатной

Вакцинация от коронавируса для граждан России будет бесплатной. Об этом сообщается в аккаунте препарата в Twitter.

Vaccination with #SputnikV will be free of charge for Russian citizens.#COVID19 #CovidVaccine — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

«Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной для граждан России», — говорится в сообщении препарата в Twitter.

Ранее сообщалось, что на 42-й день исследований российская вакцина НИЦ имени Гамалеи показала эффективность в 95%.



Ольга Плешкова