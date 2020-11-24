Дорожники Казани ночью выведут на уборку улиц более 200 единиц техники

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Дорожники Казани планируют ночью убирать снег на центральных улицах города. На работу планируется вывести 203 единицы техники.

Среди них на улицы выедут 88 комбинированных дорожных машин (КДМ), 24 самосвала, 57 тракторных щеток, 19 фронтальных погрузчиков, четыре мини-погрузчика «Барсик», три снегопогрузчика и другие виды техники.

Фото: Максим Платонов (архив)

Судя по сообщению на сайте мэрии Казани, снег будут вывозить со следующих улиц:

Бассейной,

Батурина,

Баумана,

Большой Красной,

Кул Гали,

Николая Ершова,

Фатыха Карима,

Касаткина,

Кремлевской,

Лесгафта,

Лобачевского,

Карла Маркса,

Островского,

Петербургской,

Сары Садыковой,

Театральной,

Толстого,

Федосеевской,

Чернышевского,

Чехова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Другие участки дорожники планируют посыпать реагентом. А также расчистить грейдерами и другими машинами.

Напомним, сегодня днем в Казани на уборку улиц от снега также вышли 218 единиц специальной техники. Кроме того, в процессе участвовали более 300 рабочих.

Начавшаяся накануне метель привела к разросшимся пробкам и увеличению количества аварий.