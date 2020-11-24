Днем в Казани для уборки снега задействуют более 200 единиц спецтехники

В Казани сегодня днем на уборку улиц от снега выйдут 343 рабочих и 218 единиц специальной техники. В их числе 69 тракторных щеток, 68 комбинированных дорожных машин, 28 самосвалов, 26 фронтальных погрузчиков, 18 МКСМ «Барсик».

Снег будет вывозиться с улиц Хади Атласи, Батурина, Баумана, Болотникова, Восстания, Восход, Гагарина, Декабристов, Ипподромной, Кремлевской, Павлюхина, Петербургской, Приволжской и других, передает мэрия Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедшие сутки с городских улиц вывезли 15 тонн снега.

Ночью в работах по очистке дорог задействовали 33 работников и 161 единицу спецтехники.



Татьяна Леухина