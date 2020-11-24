Казанский завод «Элекон» попал под санкции США
Минфин США ввел санкции против казанского завода «Элекон». Также ограничительные меры затронули «Авиазапчасть» и Nilco Group.
По версии Вашингтона, все три компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
О введении санкций стало известно из сборника официальных документов американского правительства, опубликованного Госдепартаментом США, передает ТАСС.
Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.
Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.
ОАО «Завод Элекон» входит в финансово-промышленную группу Николая Колесова.
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