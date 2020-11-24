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Казанский завод «Элекон» попал под санкции США

17:59, 24.11.2020 1
Казанский завод «Элекон» попал под санкции США
Фото: Роман Хасаев (архив)

Минфин США ввел санкции против казанского завода «Элекон». Также ограничительные меры затронули «Авиазапчасть» и Nilco Group.

По версии Вашингтона, все три компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

О введении санкций стало известно из сборника официальных документов американского правительства, опубликованного Госдепартаментом США, передает ТАСС.

Фото: tatfrontu.ru

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

ОАО «Завод Элекон» входит в финансово-промышленную группу Николая Колесова.

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:54
    владельцам эликона это по барабану,денег у них на века хватит.
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