В Минздраве Татарстана прокомментировали слова экс-мэра Архангельска об отсутствии лекарств от малярии
Пресс-служба Минздрава Татарстана прокомментировала слова бывшего мэра Архангельска Александра Донского об отсутствии лекарств от малярии в Казани. В министерстве подчеркнули, что в стационарах все необходимые препараты есть.
Но если бывший чиновник или кто-то из его знакомых искал лекарства в аптеках, то, действительно, мог не найти такие специфические медикаменты. Заболевание слишком редкое для России, чтобы продаваться повсеместно, отметили в Минздраве.
Напомним, сын Александра Донского умер в Ижевске от малярии. Экс-мэр утверждает, что лекарства от инфекции искали в столицах Удмуртии и Татарстана, но в итоге пришлось везти препараты из Москвы.ОбществоМедицина Татарстан
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