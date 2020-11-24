В Минздраве Татарстана прокомментировали слова экс-мэра Архангельска об отсутствии лекарств от малярии

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

Пресс-служба Минздрава Татарстана прокомментировала слова бывшего мэра Архангельска Александра Донского об отсутствии лекарств от малярии в Казани. В министерстве подчеркнули, что в стационарах все необходимые препараты есть.

Но если бывший чиновник или кто-то из его знакомых искал лекарства в аптеках, то, действительно, мог не найти такие специфические медикаменты. Заболевание слишком редкое для России, чтобы продаваться повсеместно, отметили в Минздраве.

Источник: google.com/maps / скриншот

Напомним, сын Александра Донского умер в Ижевске от малярии. Экс-мэр утверждает, что лекарства от инфекции искали в столицах Удмуртии и Татарстана, но в итоге пришлось везти препараты из Москвы.