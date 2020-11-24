Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в Петербурге, сдался

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Мужчина, который захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», — сказал он.

Нападавшего зовут Денис Бельтюков. Как сообщает «Mash на Мойке», он сдался полиции после переговоров с прокурором Колпинского района, отпустил детей и вышел во двор.