Источник: задержанного в Казани подозреваемого в убийстве «мясного короля» отправили в Подмосковье

Задержанного вчера в Казани Пашу Ахмедова, подозреваемого в убийстве владельца мясоперерабатывающих комплексов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы», уже отправили под полицейским конвоем в Подмосковье, сообщил источник «Реального времени».

Его доставляют в Подмосковье для участия в следственных действиях по делу об убийстве. Соучастника Ахмедова — Александра Мавриди — задержали ранее по горячим следам.



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По версии следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве орудие преступления — арбалет. Затем пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Совершив убийство мужчины, подозреваемые скрылись.

Все подробности громкого задержания — в материале «Реального времени».