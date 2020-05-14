Житель Татарстана во время режима самоизоляции выиграл в лотерею 10 млн рублей
Житель Татарстана выиграл в «Жилищную лотерею» 10 млн рублей. Всего за время режима самоизоляции в России с 30 марта по 11 мая граждане выиграли в государственные лотереи 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Выигрыш татарстанца возглавил топ-10 крупнейших. На втором месте приз жителя Москвы — 9 млн рублей, на третьем жителя Воронежской области — 8 млн рублей.
524 участника лотерей стали обладателями свыше 100 тыс. рублей, а 73 — свыше 1 млн рублей.
В январе трое жителей Татарстана выиграли по миллиону рублей в новогоднем розыгрыше.Татарстан
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