Житель Татарстана во время режима самоизоляции выиграл в лотерею 10 млн рублей

Житель Татарстана выиграл в «Жилищную лотерею» 10 млн рублей. Всего за время режима самоизоляции в России с 30 марта по 11 мая граждане выиграли в государственные лотереи 2,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Выигрыш татарстанца возглавил топ-10 крупнейших. На втором месте приз жителя Москвы — 9 млн рублей, на третьем жителя Воронежской области — 8 млн рублей.

524 участника лотерей стали обладателями свыше 100 тыс. рублей, а 73 — свыше 1 млн рублей.

В январе трое жителей Татарстана выиграли по миллиону рублей в новогоднем розыгрыше.