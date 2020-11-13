Ozon рассчитывает разместиться на американской бирже Nasdaq до конца ноября
Российский онлайн-ретейлер Ozon рассчитывает разместиться на американской бирже Nasdaq до конца ноября, сообщает Forbes.
Рассчитывается, что сбор заявок на IPO начнется 18 ноября и пройдет до 24 ноября, а уже 25 ноября начнутся торги. По информации близкого к одному из банков-организаторов источника, это желаемый сценарий.
По словам трех источников Forbes, компания может привлечь на IPO от $750 млн и выше. Сейчас эксперты дают компании оценку от $4 до $12 млрд.
Ранее директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов рассказывал о трендах и основных игроках рынка онлайн-торговли в России и Татарстане.БизнесРозничная торговля
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