Ozon рассчитывает разместиться на американской бирже Nasdaq до конца ноября

Российский онлайн-ретейлер Ozon рассчитывает разместиться на американской бирже Nasdaq до конца ноября, сообщает Forbes.



Рассчитывается, что сбор заявок на IPO начнется 18 ноября и пройдет до 24 ноября, а уже 25 ноября начнутся торги. По информации близкого к одному из банков-организаторов источника, это желаемый сценарий.

По словам трех источников Forbes, компания может привлечь на IPO от $750 млн и выше. Сейчас эксперты дают компании оценку от $4 до $12 млрд.



Фото: retail.ru

Ранее директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов рассказывал о трендах и основных игроках рынка онлайн-торговли в России и Татарстане.