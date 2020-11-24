Костицын из «Нефтехимика» пропустит одну игру КХЛ из-за дисквалификации

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына на один матч за эпизод в матче со «Спартаком» (5:2). Форвард нижнекамцев по ходу игры был наказан удалением до конца встречи за удар в пах игрока москвичей Йори Лехтеря.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Андрея Костицына по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, «Нефтехимик» одержал победу над «Спартаком» в Нижнекамске со счетом 5:2. Накануне КХЛ признала форварда нижнекамцев Андрея Чивилева лучшим новичком прошедшей игровой недели.