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Чивилев из «Нефтехимика» признан лучшим новичком недели в КХЛ

14:10, 23.11.2020
Чивилев из «Нефтехимика» признан лучшим новичком недели в КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Среди новичков отмечен нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилев. 20-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в 3 матчах. Его шайба в ворота ЦСКА стала дебютной в рамках КХЛ.

Лучшими вратарем и нападающим недели признаны игроки московского «Динамо» Иван Бочаров и Дмитрий Яшкин. Голкипер «бело-голубых» одержал 3 победы в 3 матчах и отразил 96,15% бросков по своим воротам. Яшкин на неделе забросил 5 шайб и набрал 7 (5+2) очков в 3 матчах.

Лучшим защитником недели в КХЛ стал игрок «Авангарда» Вилле Покка. Финский хоккеист помог своей команде одержать 2 победы в 3 матчах и набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+3».

Напомним, на прошлой неделе лучшим нападающим КХЛ был признан форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек.

СпортХоккей
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