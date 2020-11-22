«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в матче КХЛ, благодаря трем очкам Порядина
«Нефтехимик» дома обыграл московский «Спартак» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нижнекамский клуб вел по ходу игры со счетом 4:0, но в итоге пропустил две шайбы от Любимова и Зубова. Окончательную точку в матче поставил Кучерявенко, забросивший гол на 53-й минуте.
В составе «Нефтехимика» 3 (1+2) набранными очками отметился Порядин.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
Голы:
1:0 – 30, Порядин (Рантакари, Кучерявенко);
2:0 — 32, Брынцев (Порядин);
3:0 — 36, Чивилев (Шафигуллин);
4:0 — 41, Бякин (Гудачек, Волгин);
4:1 — 42, Любимов (Кулик, Рылов);
4:2 — 44, Зубов (Федоров);
5:2 — 53, Кучерявенко (Порядин).
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