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КАМАЗ передаст больницам Астраханской области средства защиты

12:09, 24.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
КАМАЗ передаст больницам Астраханской области средства защиты
Фото: kamaz.ru

КАМАЗ передаст больницам Астраханской области защитные костюмы и респираторы. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Соответствующее решение было принято на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции после обращения властей Астраханской области к генеральному директору завода Сергею Когогину. В регион безвозмездно отправят 500 защитных костюмов и 2 000 респираторов KN95 камазовского производства.

Фото: kamaz.ru

Всего с апреля по сентябрь на КАМАЗе пошито 13,9 тысячи костюмов и почти 200 тысяч масок, включая 95,5 тысячи респираторов KN95. Ожидается, что в четвертом квартале 2020 года предприятие выпустит 300 тысяч респираторов. Партии средств защиты были переданы персоналу в больницы Татарстана, Башкирии, Марий Эл и Ульяновской области.

Ранее КАМАЗ подвел итоги работы по противодействию распространению COVID-19.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицинаПромышленность Татарстан
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