Главное о коронавирусе на 19 ноября: испытания «ЭпиВакКороны» в Татарстане, коронавирус как тренировка

Бесплатные лекарства от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса. Таким образом, на утро 19 ноября в республике выявили уже 9 489 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в республике за весь период 8 299 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 124 человека.

В Татарстане запускается бесплатная выдача лекарств от COVID-19. Их получат более 18 тыс. человек. Из 12 лекарственных препаратов, на которые в республике заключили контракты, поступили на данный момент десять.



Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил ситуацию с коронавирусом в Татарстане как тяжелую. По его словам, республика преодолеет плато позднее всех.

18 ноября в Татарстане зафиксирован еще один случай смерти от COVID-19. Умер пациент 1961 г.р, который был госпитализирован в больницу с коронавирусом и пневмонией.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований

вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Минздрав Татарстана, однако, накануне заявлял, что не располагает информацией об этих испытаниях.



Фото: kremlin.ru

В Минобрнауки РТ сообщили, что новогодние елки в детсадах будут проводить по группам, а в школах — по классам и параллелям со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Президентская елка в Татарстане пройдет в ограниченном количестве гостей и с обязательным масочным режимом.



На вызвавшую резонанс в СМИ просьбы студентов казанских вузов о переводе на «дистант» руководство университета ответило, что с 1 сентября образовательный процесс идет в смешанном формате, и учащиеся могут посещать занятия онлайн, через Microsoft Teams.



В МУП «ПАТП №4», комментируя жалобы жителей Казани на длительное ожидание автобуса №6, ответили, что «негативно на выход автобусов влияет прежде всего эпидемиологическая ситуация».

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сравнила панику татарстанцев в отношении лекарств с ажиотажем на гречку в начале пандемии. Однако, по ее словам, ситуация с лекарствами сложнее, так как злоупотребление ими может привести к проблемам со здоровьем.



Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах из-за большой загруженности врачи горбольницы №7 начали принимать пациентов по WhatsApp. Там же можно проконсультироваться со специалистом.

Путин о медиках: «Нам известны случаи массового и индивидуального героизма»

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 573 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 015 608 человек, а выздоровевших — до 1 526 656 человек.



Зафиксировано 463 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 34 850 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 70,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 577 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 468 746 человек.

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов страны не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса и напомнил им о личной ответственности за принятые ими решения.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что деньги, выделенные регионам на борьбу с коронавирусом, можно использовать на закупку машин скорой помощи и автомобилей для фельдшеров.



Путин предложил выплачивать по 7—10 тыс. рублей в месяц студентам-медикам, участвующим в борьбе с COVID-19.



В 13 регионах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, в S-белке коронавируса выявили мутации. В НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава РФ заверили, что они не влияют на патогенность вируса и на тяжесть заболевания.



Из-за пандемии COVID-19 в России сократилось количество хостелов на 5%, до 1,68 тыс. объектов. В некоторых городах их число уменьшилось вдвое.

Фото: uznayvse.ru

Путин призвал не винить население в ажиотажном спросе на лекарственные препараты на фоне пандемии. По его мнению, фармацевтическая отрасль должна была предусмотреть такое развитие событий.



Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса от центра «Вектор» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Организация уже начала работу над этим, не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований.



Президент России сравнил с подвигами времен Великой Отечественной войны работу врачей, заболевших коронавирусом, но продолжающих работать из дома: «Нам известны случаи массового и индивидуального героизма».



В России занято почти 81% коек, выделенных для больных COVID-19. Всего в стране развернуто 268 тыс. коек. Загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны.



Путин дал указание проработать вопрос уменьшения сроков проведения тестов на COVID-19. По его словам, 48 часов — это все-таки долго: «У нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок».



Депутат Госдумы Валерий Милонов заразился коронавирусом. Он находится на самоизоляции уже несколько дней.

Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России как непростую и призвал помогать регионам с тяжелым положением: «Надо их не только ругать, но и помогать».

Фото: kremlin.ru

В МГУ в ответ на требования студентов-контрактников уменьшить плату за обучение в период дистанционного обучения заявили, что «дистант» — это разновидность очной формы обучения, и это следует учитывать, когда речь идет о стоимости обучения.



Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что болезни сердца увеличивают риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Людей с сердечными заболеваниями при COVID-19 госпитализируют в шесть раз чаще, чем других больных.

В Роспотребнадзоре призвали россиян отказаться от курения, чтобы не заразиться коронавирусом. В ведомстве отметили, что у курильщиков заболевание протекает в тяжелой форме.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вылечился от коронавируса и возвращается к исполнению своих должностных обязанностей. COVID-19 подтвердился у него 4 ноября.

В центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова при РАН заявили, что особенность их вакцины от коронавируса в том, что при ее изготовлении используется убитый COVID-19 целиком.

Фото: gmpnews.ru

Коронавирус «нужно воспринимать как тренировку»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 56 250 764 человека, умерли 1 349 402 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 529 802). На второй строчке — Индия (8 958 483), на третьей — Бразилия (5 945 849). Франция на четвертом месте (2 115 717), на пятом — Россия (1 975 629).



Больше всего смертей зафиксировано в США (250 537). За ними следуют Бразилия (167 455), Индия (131 578), Мексика (99 528) и Великобритания (53 368).



В Дании усыпили всех норок, заразившихся коронавирусом. Заражены оказались норки на 284 фермах. Под наблюдением остаются 25 хозяйств.



Из-за пандемии коронавируса власти Сирии отменили массовые новогодние и рождественские мероприятия на туристических объектах и в ресторанах. Сами объекты закрывать не планируют.

Вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, по заявлениям компаний, показали эффективность в 95% при проведении клинических испытаний.

В Италии ученые выяснили, что коронавирус в стране мог появиться в сентябре 2019 года. При этом первый официальный случай COVID-19 зарегистрирован в Италии 21 февраля 2020 года.

Польский политик, нобелевский лауреат и экс-президент Лех Валенса уверен, что пандемию коронавируса «нужно воспринимать как тренировку». По его словам, человечество ждет более тяжелая эпидемия, которую люди могут и не пережить.

Фото: russkiymir.ru

Второй тест на коронавирус президента Украины Владимира Зеленского показал положительный результат. Политик заявил, что чувствует себя хорошо и к нему вернулось обоняние.

Ученые университета Кардиффа (Великобритания) установили, что некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать возбудитель коронавируса SARS-CoV-2.

Татьяна Демина