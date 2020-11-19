Главное о коронавирусе на 19 ноября: испытания «ЭпиВакКороны» в Татарстане, коронавирус как тренировка
Бесплатные лекарства от коронавируса
За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса. Таким образом, на утро 19 ноября в республике выявили уже 9 489 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели в республике за весь период 8 299 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 124 человека.
- В Татарстане запускается бесплатная выдача лекарств от COVID-19. Их получат более 18 тыс. человек. Из 12 лекарственных препаратов, на которые в республике заключили контракты, поступили на данный момент десять.
- Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил ситуацию с коронавирусом в Татарстане как тяжелую. По его словам, республика преодолеет плато позднее всех.
- 18 ноября в Татарстане зафиксирован еще один случай смерти от COVID-19. Умер пациент 1961 г.р, который был госпитализирован в больницу с коронавирусом и пневмонией.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований
вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Минздрав Татарстана, однако, накануне заявлял, что не располагает информацией об этих испытаниях.
- В Минобрнауки РТ сообщили, что новогодние елки в детсадах будут проводить по группам, а в школах — по классам и параллелям со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора. Президентская елка в Татарстане пройдет в ограниченном количестве гостей и с обязательным масочным режимом.
- На вызвавшую резонанс в СМИ просьбы студентов казанских вузов о переводе на «дистант» руководство университета ответило, что с 1 сентября образовательный процесс идет в смешанном формате, и учащиеся могут посещать занятия онлайн, через Microsoft Teams.
- В МУП «ПАТП №4», комментируя жалобы жителей Казани на длительное ожидание автобуса №6, ответили, что «негативно на выход автобусов влияет прежде всего эпидемиологическая ситуация».
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сравнила панику татарстанцев в отношении лекарств с ажиотажем на гречку в начале пандемии. Однако, по ее словам, ситуация с лекарствами сложнее, так как злоупотребление ими может привести к проблемам со здоровьем.
- В Набережных Челнах из-за большой загруженности врачи горбольницы №7 начали принимать пациентов по WhatsApp. Там же можно проконсультироваться со специалистом.
Путин о медиках: «Нам известны случаи массового и индивидуального героизма»
За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 573 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 015 608 человек, а выздоровевших — до 1 526 656 человек.
Зафиксировано 463 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 34 850 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 70,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 577 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 468 746 человек.
- Президент России Владимир Путин призвал глав регионов страны не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса и напомнил им о личной ответственности за принятые ими решения.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что деньги, выделенные регионам на борьбу с коронавирусом, можно использовать на закупку машин скорой помощи и автомобилей для фельдшеров.
- Путин предложил выплачивать по 7—10 тыс. рублей в месяц студентам-медикам, участвующим в борьбе с COVID-19.
- В 13 регионах России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, в S-белке коронавируса выявили мутации. В НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава РФ заверили, что они не влияют на патогенность вируса и на тяжесть заболевания.
- Из-за пандемии COVID-19 в России сократилось количество хостелов на 5%, до 1,68 тыс. объектов. В некоторых городах их число уменьшилось вдвое.
- Путин призвал не винить население в ажиотажном спросе на лекарственные препараты на фоне пандемии. По его мнению, фармацевтическая отрасль должна была предусмотреть такое развитие событий.
- Татьяна Голикова заявила, что вакцина от коронавируса от центра «Вектор» может поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Организация уже начала работу над этим, не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований.
- Президент России сравнил с подвигами времен Великой Отечественной войны работу врачей, заболевших коронавирусом, но продолжающих работать из дома: «Нам известны случаи массового и индивидуального героизма».
- В России занято почти 81% коек, выделенных для больных COVID-19. Всего в стране развернуто 268 тыс. коек. Загруженность коечного фонда выше общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны.
- Путин дал указание проработать вопрос уменьшения сроков проведения тестов на COVID-19. По его словам, 48 часов — это все-таки долго: «У нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок».
- Депутат Госдумы Валерий Милонов заразился коронавирусом. Он находится на самоизоляции уже несколько дней.
- Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России как непростую и призвал помогать регионам с тяжелым положением: «Надо их не только ругать, но и помогать».
- В МГУ в ответ на требования студентов-контрактников уменьшить плату за обучение в период дистанционного обучения заявили, что «дистант» — это разновидность очной формы обучения, и это следует учитывать, когда речь идет о стоимости обучения.
- Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что болезни сердца увеличивают риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Людей с сердечными заболеваниями при COVID-19 госпитализируют в шесть раз чаще, чем других больных.
- В Роспотребнадзоре призвали россиян отказаться от курения, чтобы не заразиться коронавирусом. В ведомстве отметили, что у курильщиков заболевание протекает в тяжелой форме.
- Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вылечился от коронавируса и возвращается к исполнению своих должностных обязанностей. COVID-19 подтвердился у него 4 ноября.
- В центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова при РАН заявили, что особенность их вакцины от коронавируса в том, что при ее изготовлении используется убитый COVID-19 целиком.
Коронавирус «нужно воспринимать как тренировку»
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 56 250 764 человека, умерли 1 349 402 человека. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 529 802). На второй строчке — Индия (8 958 483), на третьей — Бразилия (5 945 849). Франция на четвертом месте (2 115 717), на пятом — Россия (1 975 629).
Больше всего смертей зафиксировано в США (250 537). За ними следуют Бразилия (167 455), Индия (131 578), Мексика (99 528) и Великобритания (53 368).
- В Дании усыпили всех норок, заразившихся коронавирусом. Заражены оказались норки на 284 фермах. Под наблюдением остаются 25 хозяйств.
- Из-за пандемии коронавируса власти Сирии отменили массовые новогодние и рождественские мероприятия на туристических объектах и в ресторанах. Сами объекты закрывать не планируют.
- Вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, по заявлениям компаний, показали эффективность в 95% при проведении клинических испытаний.
- В Италии ученые выяснили, что коронавирус в стране мог появиться в сентябре 2019 года. При этом первый официальный случай COVID-19 зарегистрирован в Италии 21 февраля 2020 года.
- Польский политик, нобелевский лауреат и экс-президент Лех Валенса уверен, что пандемию коронавируса «нужно воспринимать как тренировку». По его словам, человечество ждет более тяжелая эпидемия, которую люди могут и не пережить.
- Второй тест на коронавирус президента Украины Владимира Зеленского показал положительный результат. Политик заявил, что чувствует себя хорошо и к нему вернулось обоняние.
- Ученые университета Кардиффа (Великобритания) установили, что некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать возбудитель коронавируса SARS-CoV-2.
комментарии