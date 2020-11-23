«Уфа» дома проиграла «Химкам» и завершила первый круг РПЛ на последнем месте

«Уфа» дома уступила подмосковным «Химкам» (1:2) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Химчане открыли счет на 5-й минуте игры, когда Кухарчук реализовал выход один на один с вратарем. Ближе к перерыву Трошечкин воспользовался неразберихой в центре штрафной «Уфы» и забил второй гол.

Уфимская команда отыграла один мяч на 83-й минуте, благодаря усилиям Йокича.

После этого поражения в активе «Уфы» осталось семь очков, и по итогам первого круга РПЛ она занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Под руководством Рахимова команда из столицы Башкортостана сыграла пять матчей и набрала лишь одно очко.

Напомним, ранее «Уфа» подписала полузащитника из Хорватии Филипа Мрзляка.