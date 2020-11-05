«Уфа» дозаявила в РПЛ опорника из Хорватии Филипа Мрзляка

ФК «Уфа» внес в заявку для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) полузащитника из Хорватии Филипа Мрзляка. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

За уфимский клуб хорватский футболист будет выступать под 24-м игровым номером.

По информации Тransfermarkt, с Мрзляком подписан контракт до конца сезона-2020/21.

В «Уфу» хорват перешел на правах свободного агента, и Российский футбольный союз (РФС) разрешил клубу дозаявить игрока вне регистрационного периода.

Фото: fcdinamo.ro

Прошлый сезон Мрзляк выступал в бухарестском «Динамо», в составе которого провел 26 матчей и забил 2 гола. Он покинул команду из Румынии в августе 2020 года. За свою карьеру хорват, выступающий на позиции опорного полузащитник, также сыграл 5 матчей за основную национальную сборную.

Напомним, ранее «Уфа» уступила на своем поле «Уралу» (1:2) и занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.