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Жители Нижнекамска чаще всего направляют обращения властям по поводу дорог

21:32, 23.11.2020
Жители Нижнекамска чаще всего направляют обращения властям по поводу дорог
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

С начала текущего года в систему «Народный контроль» в Нижнекамске и Нижнекамском районе было подано 2 543 обращения, большая часть которых затрагивает содержание и ремонт местных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

«На втором месте по популярности — благоустройство территории. Далее идут вопросы по работе общественного транспорта и организации дорожного движения», — рассказала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Фото: e-nkama.ru

На сегодняшний день решено положительно 78% (1 978) поступивших от жителей Нижнекамского района обращений.

Напомним, что для жителей Татарстана в системе «Народный контроль» появилось три категории по направлению «Твердые коммунальные отходы» (ТКО): «Вывоз твердых коммунальных отходов», «Обустройство контейнерных площадок» и «Оплата услуги по вывозу твердых коммунальных отходов».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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