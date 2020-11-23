Жители Нижнекамска чаще всего направляют обращения властям по поводу дорог

С начала текущего года в систему «Народный контроль» в Нижнекамске и Нижнекамском районе было подано 2 543 обращения, большая часть которых затрагивает содержание и ремонт местных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



«На втором месте по популярности — благоустройство территории. Далее идут вопросы по работе общественного транспорта и организации дорожного движения», — рассказала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Фото: e-nkama.ru

На сегодняшний день решено положительно 78% (1 978) поступивших от жителей Нижнекамского района обращений.



Напомним, что для жителей Татарстана в системе «Народный контроль» появилось три категории по направлению «Твердые коммунальные отходы» (ТКО): «Вывоз твердых коммунальных отходов», «Обустройство контейнерных площадок» и «Оплата услуги по вывозу твердых коммунальных отходов».



Татьяна Демина