Для татарстанцев в систему «Народный контроль» добавили три новые категории

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Для жителей Татарстана в системе «Народный контроль» появились три категории по направлению «Твердые коммунальные отходы» (ТКО).

Теперь граждане могут оставлять уведомления по 64 категориям, связанным с благоустройством территории, ЖКХ, здравоохранением и другими.

Так, в категории «Вывоз твердых коммунальных отходов» татарстанцы смогут размещать уведомления о переполненных контейнерах ТКО, несвоевременном вывозе или нарушениях графика вывоза ТКО.

realnoevremya.ru Олег Тихонов

В категории «Обустройство контейнерных площадок» можно оставить сообщение об отсутствии или нехватке контейнеров, необходимости создания или уборки контейнерных площадок, несоответствии нормам СанПин состояния мусорных контейнеров и др.

Третья категория — «Оплата услуги по вывозу твердых коммунальных отходов» — создана для принятия заявок по вопросам оплаты за услуги по вывозу отходов: формирование единого тарифа, правильность начисления, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.



В текущем году в области обращения с отходами выявили более 1,6 тыс. нарушений. Все факты несанкционированного размещения отходов заносятся в ГИС «Экологическая карта». В текущем году туда попали данные 1 287 свалок, 96% из которых на сегодня ликвидированы.

