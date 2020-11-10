В Казани выявили незаконную свалку общей площадью более 4,5 тысячи кв. метров
В Советском районе Казани, в микрорайоне Самосырово, инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку. Ее общая площадь составила 4 540 кв. метров, объем — 5,9 тыс. куб. метров, сообщает пресс-служба ведомства.
В отношении должностного лица составлен административный протокол по части 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»).
На данный момент свалка ликвидирована виновным лицом.
Напомним, что в июне исполком Казани поручил законсервировать Самосыровский полигон твердых коммунальных отходов.
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