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В Казани выявили незаконную свалку общей площадью более 4,5 тысячи кв. метров

12:55, 10.11.2020
В Казани выявили незаконную свалку общей площадью более 4,5 тысячи кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Советском районе Казани, в микрорайоне Самосырово, инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку. Ее общая площадь составила 4 540 кв. метров, объем — 5,9 тыс. куб. метров, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении должностного лица составлен административный протокол по части 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

На данный момент свалка ликвидирована виновным лицом.

Напомним, что в июне исполком Казани поручил законсервировать Самосыровский полигон твердых коммунальных отходов.

Происшествия Татарстан
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