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В Казани до 30 ноября продлили ограничение движения транспорта по улице Олонецкой

19:38, 23.11.2020
В Казани до 30 ноября продлили ограничение движения транспорта по улице Олонецкой
Фото: realnoevremya.ru

В Казани до 30 ноября продлили ограничение движение транспорта по улице Олонецкой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Не доступен для движения автомобилей участок от дома 42 до дома 46 по улице Олонецкой и участок от дома 46 до улицы Ново-Азинской.

Скриншот Яндекс.Карты

Ограничения движения связаны с работами на сетях газопровода.

Напомним, что власти Казани ограничат движение по улице Габдуллы Тукая. До 30 декабря предполагается закрыть участок в районе домов 34 и 31.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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