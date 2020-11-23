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Власти Казани на год ограничат движение на улице Габдуллы Тукая

15:51, 23.11.2020 1
Власти Казани на год ограничат движение на улице Габдуллы Тукая
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

Власти Казани ограничат движение на улице Габдуллы Тукая. Один участок улицы будет закрыт до 30 декабря, второй — до 30 мая.

В это время на указанном ниже участке будет идти ремонт водопровода и канализации, сообщается на сайте мэрии Казани.

Закрыть до 30 декабря предполагается участок в районе домов №34 и №31.

Также до 30 мая 2021 года будет ограничено движение в районе домов №34 и №36.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:16
    прямо на год или до конца года?
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