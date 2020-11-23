Путин отметил Талию Минуллину благодарностью
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении различных граждан РФ. В частности, глава государства отметил благодарностью руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.
Согласно документу, Минуллина удостоилась президентской благодарности за трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу.
Ранее Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.
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