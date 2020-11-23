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Путин отметил Талию Минуллину благодарностью

17:55, 23.11.2020
Путин отметил Талию Минуллину благодарностью
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении различных граждан РФ. В частности, глава государства отметил благодарностью руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

Согласно документу, Минуллина удостоилась президентской благодарности за трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу.

Ранее Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.

ОбществоВласть Татарстан
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