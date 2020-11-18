Минуллина раскритиковала работу промышленных парков в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина раскритиковала работу промышленных парков на территории республики и усомнилась в их эффективности.

Сейчас в Татарстане существует 100 таких парков. В них работают более 1,5 тысячи резидентов, дающих рабочие места более 32 тыс. человек, причем из 100 только в 18 объектов вложены государственные инвестиции, а у остальных есть свои собственники.



Фото: tatarstan.ru

Талия Минуллина рассказала на совещании в Госсовете РТ, что рабочая группа АИР проверила 12 промпарков, и среди них оказались такие, в которых нет ни одного резидента. Но при этом 90% инвесторов, которым показывают площадки для возможного размещения их бизнеса, выбирают ОЭЗ или ТОСЭР не только из-за возможности получения федеральных льгот, но и потому, что там созданы комфортные условия для работы.



По словам главы АИР РТ, частные парки работают эффективнее государственных, особенно когда объект курирует крупное предприятие.



— Может быть, потому, что в государственных парках нет KPI, мотивации, заинтересованности, может, нужны какие-то меры стимулирования. Может быть, потому, что им зарплата «капает» так и так: будет резидент, не будет резидента, они все равно свою копейку получат… Поэтому проблема требует неких системных решений.

Минуллина предложила проанализировать необходимость содержания всех 100 промпарков, сформировать стратегический инвестиционный план с учетом наличия текущих и перспективных резидентов, закрепить кураторство на уровне крупных предприятий и определить единого оператора, который бы координировал работу всех промпарков.



Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов отметил, что промпарки нужны, поскольку в Казань и Набережные Челны ежедневно выезжают на работу по 3—5 тысяч человек из одного сельского района. Промплощадки нужны для того, чтобы закрепить людей в районах.



Все подробности — в материале «Реального времени».