Главное о коронавирусе на 23 ноября: новый антирекорд, раздача бесплатных лекарств, дешевый «Спутник V»

Увеличенный темп прироста



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 73 новых случая коронавируса.



Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 773 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 527 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. Умер 131 человек.

В Татарстане более 200 человек получили бесплатные лекарства от коронавируса. Их выдают по рецепту врача с доставкой на дом.

В Татарстане подтвердились еще три смерти от COVID-19. Умерли мужчины 1944, 1949 и 1957 годов рождения. Первый попал в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией, двое других были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Состояние всех троих осложняли сопутствующие заболевания. Официальное количество жертв COVID-19 в республике достигло 131 человека.

В Татарстане увеличился темп прироста случаев заражения коронавирусом. Показатель по республике теперь составляет 0,8%. Такой же показатель у Ямало-Ненецкого АО, Республики Северная Осетия, Магаданской и Ростовской областей.

Фото Максима Платонова

В Благовещенском соборе Казанского кремля проходит церемония прощания с митрополитом Феофаном, скончавшимся из-за последствий COVID-19.

Новый способ борьбы с коронавирусом



За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, выздоровели 16 002 человека. Это максимальный прирост новых случаев заражения с начала пандемии. Таким образом, число зараженных выросло до 2 114 502 человек, а выздоровевших — до 1 611 445 человек.



Зафиксирована 361 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 36 540 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 520 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни. Причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусом. Он был госпитализирован в августе. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.

Фото: kremlin.ru

Российская вакцина «Спутник V» будет дешевле, чем американские вакцины от Pfizer и Moderna. В Twitter-аккаунте разработчиков российской вакцины сообщили, что анонсированная цена Pfizer ($19,5) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена составит $39 и $50—74 для одного человека, так как для лечения необходимо две дозы вакцины. «Спутник V» будет «гораздо дешевле», заявили разработчики российской вакцины, но цену пообещали назвать только на этой неделе.

Регионам рекомендовано организовать для пациентов с COVID-19 телемедицинские консультации и отдельные амбулатории для диагностики коронавируса — медпомощь должна осуществляться семь дней в неделю круглосуточно. По регламенту оказания консультационной телемедицинской помощи, лечиться на дому под дистанционным наблюдением специалистов разрешается с легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии, ОРВИ.

Врач-реаниматолог одного из московских «ковидных» госпиталей Сергей Царенко поделился болью медиков во время распространения инфекции COVID-19 — повсеместным неоправданным назначением антибиотиков. По его словам, к большинству антибиотиков, особенно к тем, которые применяются в условиях стационаров, возникла резистентность (возбудители инфекций становятся невосприимчивы к этим лекарствам). Одна из важнейших причин этого — применение и назначение антибиотиков тогда, когда к ним нет показаний.

Фото: saransk-news.net

Угроза новой пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 58 649 890 человек, 1 388 075 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 246 909). На второй строчке — Индия (9 139 865), на третьей — Бразилия (6 071 401). Франция на четвертом месте (2 191 180), на пятом — Россия (2 071 858, данные не обновлены).



Больше всего смертей зафиксировано в США (256 782). За ними следуют Бразилия (169 183), Индия (133 738), Мексика (101 676) и Великобритания (55 120).



Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что Европе может угрожать третья волна распространения коронавируса, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с инфекцией.

Фото: wikimedia.org / World Economic Forum

Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией. «Нам повезет, если это случится лет через двадцать», — сказал он, отметив, что это может случиться и раньше, например, через три года. Он предположил, что в следующий раз люди будут более готовыми столкнуться с вирусами.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подвел итоги по заражениям в ЕС за последние 14 дней. Лидером по смертности в пересчете на 100 тыс. человек стала Чехия, за ней следуют Бельгия и Болгария.

Около 650 тел жителей, погибших во время весенней вспышки пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина. Весной власти развернули передвижные морги-рефрижераторы, чтобы помочь больничным моргам. Тела многих умерших до сих пор остаются там, так как родственников пока не удалось отыскать или у них нет средств, чтобы оплатить похороны.

Фото: twitter.com/drfahrettinkoca

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что власти рассчитывают бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса. Переговоры с китайским производителем вакцин завершены, все необходимые юридические процедуры пройдены. Как отметил глава Минздрава, в страну уже отправлено не менее 10 млн доз препарата.

В Великобритании правительство обсуждает вопрос о введении «ковидных паспортов». Предполагается, что в этих паспортах будут проставлять данные о вакцинировании и выработке антител к коронавирусу. Это позволит владельцам паспортов более свободно передвигаться по стране, чем тем, кто откажется от вакцинации.

Маргарита Головатенко