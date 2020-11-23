Главное о коронавирусе на 23 ноября: новый антирекорд, раздача бесплатных лекарств, дешевый «Спутник V»
Увеличенный темп прироста
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 73 новых случая коронавируса.
Всего на 23 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 773 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 8 527 человек, в том числе 63 за минувшие сутки. Умер 131 человек.
- В Татарстане более 200 человек получили бесплатные лекарства от коронавируса. Их выдают по рецепту врача с доставкой на дом.
- В Татарстане подтвердились еще три смерти от COVID-19. Умерли мужчины 1944, 1949 и 1957 годов рождения. Первый попал в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией, двое других были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Состояние всех троих осложняли сопутствующие заболевания. Официальное количество жертв COVID-19 в республике достигло 131 человека.
- В Татарстане увеличился темп прироста случаев заражения коронавирусом. Показатель по республике теперь составляет 0,8%. Такой же показатель у Ямало-Ненецкого АО, Республики Северная Осетия, Магаданской и Ростовской областей.
- В Благовещенском соборе Казанского кремля проходит церемония прощания с митрополитом Феофаном, скончавшимся из-за последствий COVID-19.
Новый способ борьбы с коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, выздоровели 16 002 человека. Это максимальный прирост новых случаев заражения с начала пандемии. Таким образом, число зараженных выросло до 2 114 502 человек, а выздоровевших — до 1 611 445 человек.
Зафиксирована 361 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 36 540 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 520 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.
- Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59-м году жизни. Причина смерти — пневмония, вызванная коронавирусом. Он был госпитализирован в августе. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
- Российская вакцина «Спутник V» будет дешевле, чем американские вакцины от Pfizer и Moderna. В Twitter-аккаунте разработчиков российской вакцины сообщили, что анонсированная цена Pfizer ($19,5) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена составит $39 и $50—74 для одного человека, так как для лечения необходимо две дозы вакцины. «Спутник V» будет «гораздо дешевле», заявили разработчики российской вакцины, но цену пообещали назвать только на этой неделе.
- Регионам рекомендовано организовать для пациентов с COVID-19 телемедицинские консультации и отдельные амбулатории для диагностики коронавируса — медпомощь должна осуществляться семь дней в неделю круглосуточно. По регламенту оказания консультационной телемедицинской помощи, лечиться на дому под дистанционным наблюдением специалистов разрешается с легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии, ОРВИ.
- Врач-реаниматолог одного из московских «ковидных» госпиталей Сергей Царенко поделился болью медиков во время распространения инфекции COVID-19 — повсеместным неоправданным назначением антибиотиков. По его словам, к большинству антибиотиков, особенно к тем, которые применяются в условиях стационаров, возникла резистентность (возбудители инфекций становятся невосприимчивы к этим лекарствам). Одна из важнейших причин этого — применение и назначение антибиотиков тогда, когда к ним нет показаний.
Угроза новой пандемии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 58 649 890 человек, 1 388 075 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 246 909). На второй строчке — Индия (9 139 865), на третьей — Бразилия (6 071 401). Франция на четвертом месте (2 191 180), на пятом — Россия (2 071 858, данные не обновлены).
Больше всего смертей зафиксировано в США (256 782). За ними следуют Бразилия (169 183), Индия (133 738), Мексика (101 676) и Великобритания (55 120).
- Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что Европе может угрожать третья волна распространения коронавируса, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с инфекцией.
- Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией. «Нам повезет, если это случится лет через двадцать», — сказал он, отметив, что это может случиться и раньше, например, через три года. Он предположил, что в следующий раз люди будут более готовыми столкнуться с вирусами.
- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подвел итоги по заражениям в ЕС за последние 14 дней. Лидером по смертности в пересчете на 100 тыс. человек стала Чехия, за ней следуют Бельгия и Болгария.
- Около 650 тел жителей, погибших во время весенней вспышки пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке, хранятся в передвижных моргах на набережной Бруклина. Весной власти развернули передвижные морги-рефрижераторы, чтобы помочь больничным моргам. Тела многих умерших до сих пор остаются там, так как родственников пока не удалось отыскать или у них нет средств, чтобы оплатить похороны.
- Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что власти рассчитывают бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса. Переговоры с китайским производителем вакцин завершены, все необходимые юридические процедуры пройдены. Как отметил глава Минздрава, в страну уже отправлено не менее 10 млн доз препарата.
- В Великобритании правительство обсуждает вопрос о введении «ковидных паспортов». Предполагается, что в этих паспортах будут проставлять данные о вакцинировании и выработке антител к коронавирусу. Это позволит владельцам паспортов более свободно передвигаться по стране, чем тем, кто откажется от вакцинации.
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