Генпрокурор назначил нового прокурора Лаишевского района Татарстана
Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении нового прокурора Лаишевского района. Им стал Юрий Марасов.
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Юрий Марасов родился в январе 1974 года в Рыбной Слободе. Он закончил Казанский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Работает в прокуратуре с 2000 года. С 2016 по 2019 год преподавал в Казанском юридическом институте (филиале) Академии Генпрокуратуры РФ. Последний год он занимал пост замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ.ОбществоВласть Татарстан
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