Марасов Юрий Геннадьевич
Общая информация
Родился 11 января 1974 года в селе Рыбная Слобода ТАССР.
Образование
2000 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность
2000 г. — следователь прокуратуры Алексеевского района Республики Татарстан.
2000-2007 гг. — помощник прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.
2007-2016 гг. — заместитель прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.
2016 г. — заместитель прокурора Приволжского района г. Казани.
2016-2019 гг. — старший преподаватель кафедры прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в административном, арбитражном и гражданском процессе Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ.
2019-2020 гг. — заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Татарстан.
С 2020 г. — прокурор Лаишевского района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: 422610, ул. Советская, 1а
- Телефон: (84378) 2-55-49
- Email: La.Prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 24.11.2020