Список персон

Марасов Юрий Геннадьевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 11 января 1974 года в селе Рыбная Слобода ТАССР.

Образование

2000 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность

2000 г. — следователь прокуратуры Алексеевского района Республики Татарстан.
2000-2007 гг. — помощник прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.
2007-2016 гг. — заместитель прокурора Ново-Савиновского района г. Казани.
2016 г. — заместитель прокурора Приволжского района г. Казани.
2016-2019 гг. — старший преподаватель кафедры прокурорского надзора за исполнением законов и участия прокурора в административном, арбитражном и гражданском процессе Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ.
2019-2020 гг. — заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Татарстан.

С 2020 г. — прокурор Лаишевского района Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лаишево
  • Адрес: 422610, ул. Советская, 1а
  • Телефон: (84378) 2-55-49
  • Email: La.Prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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