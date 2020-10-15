В Татарстане молочный комбинат привлекли к ответственности за сброс отходов в реку

Специалисты Минэкологии Татарстана провели по обращению активистов регионального отделения ОНФ проверку, выявили нарушение и привлекли к административной ответственности молочный комбинат «Касимовский» за сброс отходов в реку Каменка Высокогорского района.

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Жители СНТ, расположенного неподалеку, жаловались на загрязнение водоема и воздуха на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, а также обратились за помощью в народный фронт. Люди отмечали, что в речке Каменка раньше была чистая вода, живность. Второй год подряд возле реки невозможно находиться из-за смрадного запаха канализации, а сама речка покрылась мутной пленкой. В прошлом году за слив неочищенных стоков молокозавод, расположенный в деревне Калинино, оштрафовали на 80 тысяч рублей. Однако ситуация не изменилась.

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Эксперты ОНФ выехали на место и убедились в достоверности слов местных жителей. Тогда они обратились в Минэкологии Татарстана. Специалисты ведомства провели отбор проб атмосферного воздуха на месте сброса сточной воды, а также в 100 м выше и ниже течения реки Каменка, и выявили превышения загрязняющих веществ.

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Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Предприятию нужно провести работы на биологических очистных сооружениях и довести качество сточных вод до нормативов ПДК (предельно допустимые концентрации), рассказал член регионального штаба ОНФ в Татарстане Зуфар Юнусов.

Сейчас Казанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Минэкологии проводит дополнительную проверку, сообщает пресс-служба ОНФ.



Вчера инспекторы Минэкологии Татарстана провели рейд по обращению граждан по местам несанкционированных свалок. Сброс отходов обнаружили в Кировском и Московском районах.

