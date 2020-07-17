Счетная палата Татарстана: в детских домах республики скученность и нехватка кадров

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В детских домах республики не соблюдаются нормативы по численности проживающих и площади, приходящейся на одного воспитанника. Это установила Счетная палата РТ в ходе проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018—2019 годы и истекшем периоде 2020 года на социальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, в Дербышкинском доме-интернате в комнате площадью 15,6 кв. м проживают шесть детей (при нормативе 6 кв. м на одного ребенка).

Также не соблюдаются нормы по отдельным видам продуктов: они превышены по крупам, макаронным и кондитерским изделиям, при этом воспитанники зачастую недополучают рыбу, фрукты, творог.

В аудиторском отчете Счетной палаты также отмечается недостаточность кадров. В Дербышкинском доме-интернате укомплектованность врачами составляет 55%, средним медицинским персоналом — 64%, педагогами — 53%, воспитателями — 60%.

Еще одно нарушение — дети-сироты с большим опозданием получают ежегодное пособие на учебники и письменные принадлежности. Например, в четвертом квартале 2019 года на эти цели Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ выделено 2,2 млн рублей (40% от годового объема). Деньги детям-сиротам в полном объеме поступили в декабре, то есть в середине и конце учебного семестра.

Общий объем финансирования проверенных учреждений составил 392 млн рублей. Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 11,8 млн рублей, связанные с неотражением в учете товарно-материальных ценностей, искажением отчетных данных. По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения финансовой отчетности составлен протокол об административном правонарушении.