Казань возглавила рейтинг российских городов по протяженности выделенных полос

Казань заняла первое место в рейтинге по протяженности выделенных полос для общественного транспорта. Второе место досталось Набережным Челнам. Тройку лидеров замкнула Москва.

Специалисты суммировали длину выделенных полос наземного транспорта в городе. Если полоса двусторонняя, это учитывалось дважды. Сумму этих длин внутри города эксперты при составлении рейтинга поделили на число жителей и умножили на 1 000. В результате получилась длина (в метрах) выделенных полос в расчете на тысячу жителей.

Фото: скриншот buslanes.ru

Общая протяженность выделенных полос в столице Татарстана составляет 182,7 км. При пересчете в метры на тысячу человек населения показатель составил 146,9. В Набережных Челнах протяженность выделенных полос составила 49,1 км, а показатель составил 92,1.

В Москве протяженность полос составила 726,4, а показатель — 58,1.

В Казани в октябре появились приборы с автоматической фиксацией нарушений правил парковки: на улицах Академика Глушко, Халитова, Болотникова, Ноксинском спуске и Горьковском шоссе.



Татьяна Леухина