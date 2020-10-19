В Казани на ряде улиц появились приборы с автоматической фиксацией нарушений правил парковки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани усилили контроль за оставлением автомобилей в неположенных местах. На улицах Академика Глушко, Халитова, Болотникова, Ноксинском спуске и Горьковском шоссе установлены комплексы «Паркон». Они фиксируют нарушения в автоматическом режиме.

«В отношении 30 правонарушителей были возбуждены административные делопроизводства по ч. 4 ст. 12.16, ч. 3.1 и 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ», — цитирует Ассоциация транспортных перевозчиков (АТП) Татарстана письмо-ответ начальника Госавтоинспекции Казани Игоря Новикова.



В сентябре АТП РТ пожаловались, что на Ноксинском спуске в Советском районе Казани автомобилисты паркуют машины в неположенных местах, из-за чего общественному транспорту приходится их объезжать. В ассоциации назвали проблемные участки, где водители часто оставляют автомобили на автобусной полосе. В частности, остановка «Площадь Тукая» на улице Пушкина.



«Личный состав Госавтоинспекции города ориентирован на усиление деятельности по пресечению нарушений правил дорожного движения в данном направлении», — отметили в Госавтоинспекции Казани.