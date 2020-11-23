На новое оборудование для казанских школьных столовых потратили 30 млн рублей

Департамент продовольствия и социального питания Казани вложил в оснащение школьных столовых 30 млн рублей. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.



Так, для 76 школ закупили новое технологическое и холодильное оборудование на сумму 16 млн рублей. 80 школьных столовых получили дополнительно 550 единиц инвентаря и оборудования в рамках распределения наследия чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019. В столовые завезли и новые комплекты посуды и столовых приборов на сумму 9,3 млн рублей.

Фото: Дарья Турцева (архив)

Кроме того, для школ дополнительно закупили 143 бактерицидные лампы, маски и перчатки, моющие средства и хозяйственные товары на сумму 3,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана проверит, почему в одной из школ Тукаевского района не работает столовая.