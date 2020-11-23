Российские вирусологи назвали ошибки при сдаче теста на COVID-19

Врачи назвали ошибки при сдаче теста на коронавирусом — перед тестом в течение 3 часов не следует есть, пить, курить, а также чистить зубы. Кроме того, не следует полоскать рот антисептиком.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — цитирует РБК терапевта, главврача клиники «Твой доктор» Татьяну Романенко.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также отметил важность качества самих проб — на них не должно попасть никаких посторонних примесей, например с грязного наконечника дозатора.



Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина недавно рассказала, почему иногда тесты на коронавирус показывают неверный результат. По ее словам, погрешность теста составляет 99,899,9% и ложный результат возможен только в случае неправильного забора материала.