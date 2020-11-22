В Татарстане подтвердились еще три смерти от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане зафиксированы три смертельных случая от коронавируса. Теперь официальное количество жертв COVID-19 в республике достигло 131 человека.

В оперштабе РТ по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что причины смерти всех трех пациентов подтверждены паталогоанатомами. Также подчеркивается, что дата подтверждения не связана напрямую с датой смерти пациента.

Умерли мужчины 1944, 1949 и 1957 годов рождения. Первый попал в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией, двое других были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Состояние всех троих осложняли сопутствующие заболевания.

Напомним, что в Татарстане увеличился темп прироста случаев заражения. Показатель по республике теперь достиг 0,8%.



