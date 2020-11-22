В Татарстане подтвердились еще три смерти от COVID-19
В Татарстане зафиксированы три смертельных случая от коронавируса. Теперь официальное количество жертв COVID-19 в республике достигло 131 человека.
В оперштабе РТ по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что причины смерти всех трех пациентов подтверждены паталогоанатомами. Также подчеркивается, что дата подтверждения не связана напрямую с датой смерти пациента.
Умерли мужчины 1944, 1949 и 1957 годов рождения. Первый попал в больницу с COVID-19 и двусторонней пневмонией, двое других были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Состояние всех троих осложняли сопутствующие заболевания.
Напомним, что в Татарстане увеличился темп прироста случаев заражения. Показатель по республике теперь достиг 0,8%.
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