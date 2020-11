«Спутник V» будет дешевле американских вакцин от Pfizer и Moderna

Российская вакцина «Спутник V» будет дешевле, чем американские вакцины от Pfizer и Moderna.



«Перевод с фармацевтического языка: анонсированная цена Pfizer ($19,5) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена — $39 и $50—74 для одного человека», — приводит RT слова из twitter-аккаунта «Спутник V».

Для одного человека для лечения необходимо две дозы вакцины.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB