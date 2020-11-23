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«Спутник V» будет дешевле американских вакцин от Pfizer и Moderna

03:30, 23.11.2020
«Спутник V» будет дешевле американских вакцин от Pfizer и Moderna
Фото: pxhere.com

Российская вакцина «Спутник V» будет дешевле, чем американские вакцины от Pfizer и Moderna.

«Перевод с фармацевтического языка: анонсированная цена Pfizer ($19,5) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена — $39 и $50—74 для одного человека», — приводит RT слова из twitter-аккаунта «Спутник V».

Для одного человека для лечения необходимо две дозы вакцины.

«Цена на «Спутник V» будет гораздо ниже», — сказано в сообщении. Цену на российскую вакцину обещают объявить уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что американская компания Moderna назвала цену своей вакцины от COVID-19 в $25—37.

ОбществоМедицина
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