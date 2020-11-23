В Казани проходит церемония прощания с митрополитом Феофаном — фото

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани в эти минуты проходит церемония прощания с митрополитом Татарстанским и Казанским Феофаном. В Благовещенский собор Казанского Кремля приходят верующие.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На входе прихожанам измеряют температуру, дезинфицируют руки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Атаман казанского городского казачьего сообщества Михаил Моисеев рассказал корреспонденту «Реального времени», что знал митрополита ещё по конфликту на Кавказе. Там они встречались неоднократно, в том числе в школе Беслана. «У него была политика всех объединить в одну семью», — вспоминает Моисеев.

Фото: realnoevremya.ru

— Знакомы около полутора лет и с самого начала, когда я стал ректором исламской академии, у нас появилось желание подписать соглашение о сотрудничестве. И действительно, получилось соглашение, наполненное делами, мы участвовали в мероприятиях друг друга. Несмотря на большую разницу в возрасте я всегда чувствовал, что наши отношения равные, партнёрские. Видел, что он человек очень мудрый, глубокий. Он громко и откровенно высказывал, что мы живём в одной стране, в одной республике, делить нам нечего, мы должны только сотрудничать. Мне кажется, эта громкая позиция является единственно верной, — рассказал «Реальному времени» ректор болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

Феофан будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря.



Онлайн-трансляцию церемонии прощания с митрополитом Феофаном ведет телеканал ТНВ. Посмотреть ее можно на сайте «Реального времени».

Татьяна Леухина