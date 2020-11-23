В Казани проходит церемония прощания с митрополитом Феофаном — фото
В Казани в эти минуты проходит церемония прощания с митрополитом Татарстанским и Казанским Феофаном. В Благовещенский собор Казанского Кремля приходят верующие.
На входе прихожанам измеряют температуру, дезинфицируют руки.
Атаман казанского городского казачьего сообщества Михаил Моисеев рассказал корреспонденту «Реального времени», что знал митрополита ещё по конфликту на Кавказе. Там они встречались неоднократно, в том числе в школе Беслана. «У него была политика всех объединить в одну семью», — вспоминает Моисеев.
— Знакомы около полутора лет и с самого начала, когда я стал ректором исламской академии, у нас появилось желание подписать соглашение о сотрудничестве. И действительно, получилось соглашение, наполненное делами, мы участвовали в мероприятиях друг друга. Несмотря на большую разницу в возрасте я всегда чувствовал, что наши отношения равные, партнёрские. Видел, что он человек очень мудрый, глубокий. Он громко и откровенно высказывал, что мы живём в одной стране, в одной республике, делить нам нечего, мы должны только сотрудничать. Мне кажется, эта громкая позиция является единственно верной, — рассказал «Реальному времени» ректор болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.
Феофан будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря.
Онлайн-трансляцию церемонии прощания с митрополитом Феофаном ведет телеканал ТНВ. Посмотреть ее можно на сайте «Реального времени».
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