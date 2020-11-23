В Казани с 1 декабря стартует Декада инвалидов

С 1 декабря в Казани стартует Декада инвалидов. Об этом говорится на сайте мэрии.

Так, единовременную материальную помощь на общую сумму более 1 млн рублей получат 270 семей, воспитывающих детей-инвалидов, а для нетранспортабельных инвалидов организуют обследование на дому с лабораторными и функциональными методами исследования. Кроме того, для одиноких инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании, будет организована помощь в уборке квартир и придомовых территорий.

С связи с эпидемиологической ситуацией почти все мероприятия пройдут в онлайн-формате, в том числе и республиканский фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья!». Для детей и молодежи организуют чтение художественных произведений в книжном клубе, интеллектуальная онлайн-викторина (на платформе Zoom), турнир «Что? Где? Когда?», музыкальные вечера, мастер-классы и др. Также в в Национальном музее РТ и его филиалах проведут обзорные экскурсии по музеям, музейные занятия, лекции по истории Татарстана, творческие вечера и встречи.

Нацмузей РТ. Фото: kzn.ru

Всего в Казани проживают порядка 86 тыс. инвалидов, из них более 5 тыс. — дети-инвалиды.

Ранее в России продлили упрощенный порядок назначения инвалидности.