В России продлили упрощенный порядок назначения инвалидности

До 1 марта 2021 в России продолжит действовать упрощенный порядок назначения инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Упрощенный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности еще на полгода. Все необходимые документы направляются в соответствующие ведомства через систему электронного межведомственного взаимодействия и не требуют личного присутствия гражданина или его представителей.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Напомним, что упрощенный порядок назначения инвалидности ввели из-за распространения коронавируса. Он действовал с 9 апреля по 1 октября.

В апреле в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану объяснили, как оформить справку по инвалидности по новым правилам.

