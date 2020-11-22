Яромир Ягр приедет на матч «Ак Барса» и «Авангарда»

Легендарный чешский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» Яромир Ягр, который провел четыре сезона в «Авангарде» на заре Континентальной хоккейной лиги, приглашен на матч между казанским «Ак Барсом» и своей бывшей командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Балашихи.



— Специальный гость юбилейного матча — легендарный Яромир Ягр! Ярдо приедет поздравить «Авангард» с юбилеем, — говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Матч пройдет 23 ноября на арене московского «Динамо». В этот день «Авангард» отмечает 70-летие со дня своего основания.

Яромир Ягр, которому сейчас 48 лет, до сих пор выступает на профессиональном уровне за чешский клуб «Кладно», владельцем которого является. На днях мы сообщали, что в эту команду перешел бывший защитник «Ак Барса» Степан Захарчук.

Ягр играл за «Авангард» в период с 2008 по 2011 год. На его счету 165 (73+92) очков в 181 встречах в рамках КХЛ. Так же чех приезжал в Омск во время локаута НХЛ 2004 года.