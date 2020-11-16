Бывший защитник «Ак Барса» и «Нефтехимика» Захарчук перешел в клуб Ягра «Кладно»

Бывший капитан нижнекамского «Нефтехимика» и защитник «Ак Барса» Степан Захарчук подписал контракт в чешским клубом «Кладно», которым владеет легендарный Яромир Ягр. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

С начала 2020 года российский защитник выступал в составе другой чешской команды «Пардубице», куда перешел после того как «Нефтехимик» расторг контракт с игроком.

Напомним, 19 января нынешнего года в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», и скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что авария попала на видеорегистратор одного из автомобилей, а виновником ДТП оказался действующий на тот момент капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук. Руководство нижнекамского клуба оперативно расторгло контракт с хоккеистом.