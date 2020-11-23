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На протестах в Белоруссии задержали около 300 человек

01:37, 23.11.2020
На протестах в Белоруссии задержали около 300 человек
Фото: t.me/s/belamova

Белорусские правозащитники центра «Весна» сообщили, что в воскресенье на акциях протеста в Минске и других городах силовики задержали не менее 300 человек.

Кроме столицы Белоруссии задержания проводились в Бресте, Гродно, Пинске, Боровлянах, Заславле и Новополоцке, передает «РИА Новости».

Фото: thebell.io

Официальных данных по задержаниям в МВД Белоруссии пока не опубликовали.

Напомним, что массовые протесты по выходных дням проводятся в республике с августа. Тогда граждане вышли выразить свое несогласие с официальными данными о победе Александра Лукашенко на президентских выборах.

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