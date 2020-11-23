На протестах в Белоруссии задержали около 300 человек
Белорусские правозащитники центра «Весна» сообщили, что в воскресенье на акциях протеста в Минске и других городах силовики задержали не менее 300 человек.
Кроме столицы Белоруссии задержания проводились в Бресте, Гродно, Пинске, Боровлянах, Заславле и Новополоцке, передает «РИА Новости».
Официальных данных по задержаниям в МВД Белоруссии пока не опубликовали.
Напомним, что массовые протесты по выходных дням проводятся в республике с августа. Тогда граждане вышли выразить свое несогласие с официальными данными о победе Александра Лукашенко на президентских выборах.Общество
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