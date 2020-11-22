В Минске силовики начали задерживать протестующих

В воскресенье, 22 ноября, в Белоруссии проходят очередные протесты, начавшиеся после выборов президента страны. В Минске силовики уже стали задерживать участников.

Когда колонна оппозиционеров проходила в районе улиц Богдановича и Веры Хоружей, задержали не менее пятерых человек, сообщает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Остальных протестующих милиция и ОМОН оттеснили во дворы. Правозащитный центр «Весна» сообщил, что в настоящее время в списке задержанных на акциях в Минске, который составляют его волонтеры, 16 человек.

Ранее уже сообщалось, что перед запланированной в воскресенье акцией оппозиции в центр Минска стала съезжается спецтехника.

