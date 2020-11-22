Путин: «В избирательной системе США есть проблемы»

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему он до сих пор не поздравил Джозефа Байдена с победой в выборах президента США. Также он отметил проблемы в избирательной системе Соединенных Штатов и констатировал испорченные отношения Москвы и Вашингтона.

Официальные результаты выборов еще не объявлены, считает Путин: «Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений».

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале "Россия-24" глава государства добавил, что испортить уже испорченные отношения между Москвой и Вашингтоном уже нельзя.

Также президент уверен: «всему миру очевидно, что в избирательной системе США есть проблемы. Однако легитимность выборов должны определять сами американцы.