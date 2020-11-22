Эксперты составили топ самых продаваемых грузовых автомобилей в России за октябрь

Эксперты составили топ-5 марок на российском рынке новых грузовых автомобилей по итогам десяти месяцев этого года, сообщает «Автостат».

С большим отрывом лидирует «КАМАЗ» — на его долю приходится почти 37% рынка. В прошлом месяце покупки этих автомобилей сократились почти на 3%, до 2,7 тыс. экземпляров.

Среди иностранных марок лучшей снова признана Scania — она показала рост на 37%, продав 656 автомобилей и обошла «ГАЗ» с 534 продажами — его падение составило 37,8%. Шведский Volvo занял четвертую строку рейтинга — он продал 408 экземпляров автомобилей, падение составило 17,4%. Пятерку замыкает «МАЗ» — в октябре его продажи выросли на 11,3%, продано 394 единицы техники.

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По итогам 10 месяцев этого года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 58,5 тыс. единиц, что на 7,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Ранее эксперты составляли топ-10 марок на российском рынке новых грузовых авто по итогам восьми месяцев 2020 года.

