Эксперты назвали десять самых популярных новых грузовых автомобилей в России

Эксперты составили топ-10 марок на российском рынке новых грузовых авто по итогам восьми месяцев этого года. В него попали Scania (2 420 шт.; -23%), «Урал» (2 329 шт.; +23%), MAN (2 207 шт.; -24%), МАЗ (2 056 шт.; -17%), Mercedes-Benz (1 991 шт.; -15%), Isuzu (1 967 шт.; +8%) и DAF (1 056 шт.; -26%).



Эксперты подсчитали, что в России с января по август в это году куплено 44 тысячи новых грузовых авто. Это на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает «Автостат».

tatarstan.ru

На долю КАМАЗа, являющегося лидером рынка, приходится примерно 38%. За восемь месяцев 2020 года продукция разошлась тиражом в 16,6 тысячи автомобилей, показав падение на 4%.

Следом идут грузовики ГАЗ, их приобрели в количестве 4,5 тысячи экземпляров. На третьем месте — шведский Volvo. Его показатель — 2 740 машин. Это на 24% ниже прошлогодних результатов.

В начале сентября сообщалось, что самым популярным грузовиком на российском рынке в августе стал КАМАЗ.