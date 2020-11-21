«Конкурсник» «Интерскол Алабуга» продает имущество предприятия за 1,4 млрд рублей

В Татарстане конкурсный управляющий «Интерскол Алабуга» объявил о проведении аукциона по продаже имущества обанкротившегося предприятия. В сумме начальная цена всех лотов составит 1,4 млрд рублей.

Самый дорогой лот включает в себя недвижимость и оборудование, находящееся под процедурой «свободная таможенная зона», а также имущество, которое является частью полного производственного цикла. Его начальная цена составляет 847,1 млн рублей.

На эти же торги выставлен корпус имущества, который оценивается в 129,2 млн рублей. Аукцион назначен на 30 декабря. Заявки принимаются с 23 ноября по 25 декабря, следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

Стоимость еще одного лота составляет 128,9 млн рублей. Конструкторская документация оборудования выставлена на торги за 125,1 млн рублей. Мебель, оргтехника и кухонное оборудование проходит отдельным лотом за 7 млн рублей.

Оборудование предприятия, оказавшееся под залогом ООО «СБК Геофизика», продается за 160,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что имущество «Интерскол Алабуга» оценено в 1,5 млрд рублей.