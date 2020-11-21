Более 113 тысяч детей из Татарстана отдохнули в детских лагерях в этом году

По состоянию на 10 ноября с учетом ограничений по профилактике коронавируса в лагерях отдохнули более 113 028 детей, 4 665 из них — находятся в тяжелой жизненной ситуации. 54,4 тыс. детей отдохнули в стационарных лагерях, 54,1 — в лагерях дневного пребывания, 4,4 тыс. — в санаториях.



В этом году в число детей приоритетных категорий вошли дети сотрудников медучреждений — это 450 человек, сообщает Минмолодежи РТ.

Фото: realnoevremya.ru

По словам министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, программа оздоровления детей и молодежи в текущем году прошла на достойном уровне и «необходимо уже сейчас начать работу по организации отдыха детей в 2021 году».

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов по количеству отдохнувших детей в загородных лагерях.