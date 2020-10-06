Татарстан стал лидером среди регионов количеству отдохнувших детей в загородных лагерях

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Татарстан стал лидером среди регионов по количеству принятых детей в загородные лагеря в 2020 году. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр молодежи республики Дамир Фаттахов.

За летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане удалось отправить в лагеря 46 тысяч детей в 102 лагеря и санатория республики. Бесплатными путевками в лагеря были обеспечены 2 075 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 400 детей медицинских работников, работающих в «красной зоне».

realnoevremya.ru

При этом из-за требований Роспотребнадзора была приостановлена деятельность 75 лагерей палаточного типа, лагерей вне региона проживания детей, в том числе на Черноморском побережье. А смены лагерей дневного пребывания и труда и отдыха перенесены на осень — зиму 2020 года.

Ранее сообщалось, что за лето 6 тысяч детей из Казани отдохнули в 11 лагерях.

