Под Казанью задержали мужчину, обстрелявшего бар из обреза ружья

В Зеленодольском районе полицейские задержали мужчину, обстрелявшего бар из охотничьего ружья. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Октябрьском. Неизвестный обстрелял окна местного бара. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый, им оказался 54-летний местный житель. У него был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья. Мужчина рассказал, что нашел ружье в лесу и дома изготовил из него обрез.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».



Ранее в Нижегородской области неизвестный человек обстрелял автобус.



Ольга Плешкова