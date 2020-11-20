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Под Казанью задержали мужчину, обстрелявшего бар из обреза ружья

17:37, 20.11.2020
Под Казанью задержали мужчину, обстрелявшего бар из обреза ружья
Фото: realnoevremya.ru

В Зеленодольском районе полицейские задержали мужчину, обстрелявшего бар из охотничьего ружья. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Октябрьском. Неизвестный обстрелял окна местного бара. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый, им оказался 54-летний местный житель. У него был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья. Мужчина рассказал, что нашел ружье в лесу и дома изготовил из него обрез.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее в Нижегородской области неизвестный человек обстрелял автобус.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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